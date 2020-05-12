Зараженных коронавирусом в Гомеле «скорые» забирают даже по ночам 12.05.2020, 10:30

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Инфекция поразила новые школы и жилые дома.

Зараженных коронавирусом в Гомеле скорые забирают даже по ночам. Новые случаи Covid-19 есть в средней школе №2, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Сегодня забрали человека с подозрением на коронавирус в Гомеле по улице Димитрова, 43. Позднее приехали и обработали подъезд", - пишет читатель.

"Гомель, Барыкина, 86, 23:00. 11 мая "чумная бригада" проверяла заболевших в третьем подъезде", - сообщает полписчик.

"Гомель, Тельмана, 6, третий подъезд. Забрали вчера в скафандре с сиреной", - пишет читатель.

"Подтвержден случай короновируса в средней школе №2 в Гомеле, в 5 классе. Учителя, которые контактировали с этим классом, находятся на самоизоляции", - сообщает житель города.

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