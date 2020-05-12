Коронавирус бушует в Минске: заражены заводы, школы, рынки и гимназии 2 12.05.2020, 11:36

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Новые сообщения от жителей столицы.

Читатели телеграм-канала Баста пишут о новых случаях Covid-19 в Минске. Заражение обнаружено в школе №38, гимназиях №11 и №15.

"Минск, МАЗ. У одного из коллег подтвердился коронавирус, остальным с пневмониями даже не делали тестов. Сейчас вся заводская лаборатория - это контакты первого уровня, но никого не опрашивали и на самоизоляцию не отправляли. Хотелось бы, чтобы всех все таки отправили на карантин в самоизоляцию", - пишет работник завода.

"В Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии в Минске много медиков с положительными тестами на Covid-19, как с симптомами так и без них. Информация как о пациентах, так и о сотрудниках не афишируется", - сообщает сотрудник центра.

"Вчера, Минск, улица Ротмистрова, 32. Приезжали проверять состояние зараженных на самоизоляции", - пишет читатель.

"Улица Слободская, 149, Минск. Позавчера забрали женщину с подозрением на Сovid-19 на скорой. И это уже второй раз, первый был около недели назад", - сообщает подписчик.

"В минской средней школе №38 по улице Бельского, 59А есть случай коронавируса в 4-м классе. Класс на карантине, учитель на самоизоляции", - пишет читатель.

"Минск, микрорайон Сухарево, улица Горецкого, 25, второй подъезд. Вчера приезжала скорая, медработники были в защитных костюмах, проверяли зараженных", - сообщает подписчик.

"Минск, улица Одоевского, 101А. Машины скорой помощи тут частые гости, минимум три подъезда посещают", - пишет читатель.

"Минск, улица Берута, 24/2 , скорая помощь забрала женщину", - сообщает подписчик.

"В третий подъезд дома на улице Игнатовского, 8 в Минске с утра приезжала скорая помощь, медики были в химзащите, а в 16:30 опять из этого подъезда вышли 2 человека в химщащите, сели в микроавтобус желтого цвета и уехали. Водитель микроавтобуса был в футболке и без маски.

Ранее в этот подъезд уже на протяжении 2-3 недель скорые ездили с интервалом в несколько дней", - пишет читатель.

"Дом на улице Космонавтов 5/1 в Минске, первый подъезд. Люди в защитных костюмах дезинфицировали лифт и подъезд", - сообщает житель дома.

"Гимназия №11 в Минске. У директора - коронавирус. Гимназия продолжает работать. Учеников не много", - пишет читатель.

"Минск, Буденного 11. Никого не забрали, просто с бумажкой ходили, проверяли зараженных", - сообщает очевидец.

"В Институте пограничной службы на Славинского, 4 в Минске зараженные Сovid-19 есть на втором, третьем и четвертом курсах. С завтрашнего дня первый курс в отпуск уходит, остальным отменены пары", - пишет читатель.

"Минск, Рафиева 94. Медработники забрали несколько человек. А в машине уже сидел мужчина в маске. В дом на Рафиева, 98 приходил омоновец со списком в руках, звонил в домофон", - сообщает очевидец.

"Гимназия №15 в Минске. Ранее в 6 классе у ученицы был обнаружен короновирус, одноклассников отправили на домашнею изоляцию. Сегодня подтвердился короновирус еще у одной ученицы с этого класса", - пишет читатель.

"Забирали женщину с Голубева, 7 еще 10 мая", - сообщает подписчик.

"В минской средней школе №38 еще один случай коронавируса. Заболела учительница английского языка, работавшая в начальной школе. Все классы, в которых она работала, отправляются на карантин, учителя тоже", - пишет читатель.

"Друга моего напарника, который работает на Комаровском рынке, забрала сегодня скорая. Он телефон дома оставил в спешке. Позвонили жене или девушке его. Говорят, что два пятна на легких.

Есть еще один человек, сменщик был на больничном. Прописали антибиотики, они не помогли. Сегодня вышел с диким кашлем, отправили назад лечиться", - сообщает подписчик.

"Минский госпиталь МВД забит "пневмониями". Вчера туда положили парня из МЧС Пуховичского района, сегодня подтвердился коронавирус", - пишет читатель.

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