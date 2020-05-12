«Я рыдала, когда это читала»: врач опубликовала записки больных COVID-19, находящихся на ИВЛ 1 12.05.2020, 11:58

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Фото: ТАСС

Такие пациенты не могут нормально разговаривать.

Люди, находящиеся на аппарате ИВЛ, не могут нормально разговаривать, так как у них во рту стоит трубка, через которую они дышат. Они вынуждены писать записки врачам, чтобы сообщить о своем состоянии или пожеланиях. Российский анестезиолог опубликовала фото этих записок, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Чаще всего пациенты на ИВЛ находятся в коме или в медикаментозном сне, - говорит она. - Но не пациенты которые больны коронавирусом, они находятся в полном сознании. Я рыдала, когда это читала.

Пациенты в реанимации чаще всего не разговаривают. Бывает очень редко, когда тяжелые пациенты с отрицательной динамикой в реанимации что-то говорят.

Но тут другой случай. Случай, который разрывает мое каменное сердце. ⠀

Поэтому перед вами тут отвечаю, пусть хоть кто-то мне еще раз скажет в лицо, что это заговор, Билл Гейтс, чипы, и прочее. Я буду тыкать лицо в эти записки и говорить давай̆, зайди к этим людям, скажи им, что они притворяются, что это все вышки 5G".⠀

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