Жителя Барановичей выписали из больницы, не дождавшись результата теста на COVID-19 1 12.05.2020, 12:33

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Через неделю у него обнаружили коронавирус.

Жителя Барановичей выписали из больницы, не дождавшись результата теста на Covid-19. Через неделю пришел результат – обнаружен коронавирус, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Барановичи. Знакомого выписали из больницы сразу же после того, как сбили температуру, - рассказывает читатель канала. - Отрицательного ответа теста на Covid-19 не ждали. Объяснили, что в больнице некуда ложить людей. Дома - вся семья. Жена и ребенок на самоизоляции, Ответов на их тесты тоже еще нет.

"Корона" у него подтвердилась со второго теста. Сейчас он очень слаб, есть одышка, продолжает лечение дома.

А вдруг у семьи не было "короны"? Ведь у него подтверждение со второго раза, а у них взяли тесты без него. Допустим, у жены и ребенка будут чистые. И далее их - на работу и учебу? Жаль знакомого".

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