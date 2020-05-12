Правозащитника и журналиста Александра Буракова из Могилева осудили на 10 суток 2 12.05.2020, 13:07

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Фото: MSPRING.ONLINE

Выходные он провел в ИВС.

Суд Ленинского района Могилева во вторник, 12 мая, приговорил к 10 суткам административного ареста Александра Буракова - правозащитника "Могилевской весны" и журналиста, сотрудничающего с Deutsche Welle, сообщает spring96.org.

Вынесение решения по делу Александра Буракова назначено на 10:00 в суде Ленинского района Могилева. Судья Полякова "обвинила" журналиста по статье 23.34 КоАП за 2-минутное участие в акции под Могилевским ИВС 6 мая. Выходные журналист провел в ИВС.

Судья Полякова вынесла решение наказать Александра Буракова 10 сутками ареста. Могилевские правозащитники рассказывают, что Александр Бураков вместе с правозащитником Борисом Бухелем сразу пошел в канцелярию суда Ленинского района, чтобы подать жалобу на это решение в суд Могилевской области. Если не сделать это вовремя, то потом могут истечь сроки обжалования.

Журналист был задержан 8 мая, после чего провел трое суток в ИВС в Могилеве, при этом первые 7 часов он находился в "так называемом стакане", помещении без окон площадью 2,5 на 2,5 квадратных метра, где было холодно и не разрешалось находиться в обуви. Затем журналиста перевели в камеру. В понедельник, 11 мая, его привезли к зданию суда, после чего освободили до судебных слушаний.