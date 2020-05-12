За тех, кто на передовой! 1 Наталья Радина

12.05.2020, 14:32

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Фото: Reuters

«Хартия-97» поздравляет белорусских медсестер и санитарок с их праздником.

В условиях эпидемии и ежедневных сообщений о новых заражениях и смертях ты можешь не помнить о многих датах, но обязательно обратишь внимание в календаре на Международный день медицинской сестры. Это сегодня, 12 мая. Дата выбрана в честь дня рождения героической английском медсестры Флоренс Найтингейл, спасавшей людей во время Крымской войны еще в 19 веке.

У нас сегодня своя война и свои героические медработники. Тысячи врачей, медсестер, фельдшеров и санитарок подвергают свою жизнь опасности, спасая и помогая нам, нашим родителям, друзьям и коллегам.

Кажется, что медсестры и санитарки всегда на втором плане и держатся в тени. Но это обманчивое впечатление. Больше всего времени с больными проводят именно они — делают инъекции, дают таблетки, меряют температуру, постоянно проверяют самочувствие, моют, меняют белье, выносят судна...

Во время эпидемии медсестры и санитарки оказались на передовой и умирать стали тоже одними из первых.

Мы не знаем точного числа зараженных и умерших в Беларуси медработников, но можно утверждать, что их сегодня тысячи. Минздрав назвал цифру 419 еще 17 апреля и с тех пор трусливо молчит. Количество же зараженных коронавирусом в Беларуси растет в геометрической прогрессии и, вероятно, сегодня составляет уже сотни тысяч человек.

Мы не знаем всех имен умерших, потому что и это власти скрывают, запугивают родственников и коллег погибших. Но некоторые имена и истории белорусских медсестер стали известны, и я хочу их вспомнить.

Светлане Киселевой было всего 47 лет, она работала медсестрой Витебской городской клинической больницы № 1. Больница была с середины марта перепрофилирована для приема пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией. В то время врачам не выдавали средств защиты. Только 15 грамм спирта на день для дезинфекции рук. Умерла 3 апреля.

Наталье Шматко было 56 лет, она 38 лет работала медсестрой Минской скорой медицинской помощи. После последнего дежурства 10 апреля у нее начался кашель, поднялась температура, был обнаружен коронавирус. Женщина умерла 20 апреля и была похоронена в закрытом гробу.

41-летняя Надежда Фомина работала медсестрой Витебской областной клинической больницы. Заразилась коронавирусом на работе, умерла 16 апреля.

45-летняя Галина Новичкова, медсестра скорой помощи, стала первым медработником, умершим от коронавируса в Буда-Кошелево. Коллеги считают, что инфекцию она подцепила в больнице. Женщины не стало 20 апреля.

Оксана Радкевич, 45 лет, медсестра из Докшиц, работала в одном из эпицентров коронавируса в Беларуси. В семитысячных Докшицах вся больница была перепрофилирована под прием пациентов с пневмонией и коронавирусом. Умерла 21 апреля.

Обратите внимание, что большинство медсестер, имена которых известны, умерли после 17 апреля — когда Минздрав давал последнюю статистику по зараженным медработникам.

Сколько имен мы не знаем? Скольких похоронили в закрытых гробах или сожгли в крематориях?

Скрывая статистику, власти параллельно продолжают создавать все условия для того, чтобы число смертей росло: деньги находятся на парады, дворцы, резиденции, майбахи и самолеты, но не на людей и больницы. Вот что медики рассказывают о своей работе в условиях эпидемии:

«Комбинезоны выдали 56 размера, а мне нужен на 7-8 порядков меньше. Респираторов невозможно добиться. Вроде они и есть, насколько мы осведомлены, но не выдают. Очки покупаем сами. Строительные. Бахилы тоже. А нарукавники мне, к примеру, пошила мать», - рассказывает медсестра Лунинецкой райбольницы.

«В больнице каждый день умирают люди от коронавируса - в среднем, по 15-17 человек. Медики работают на износ, медсестры плачут в ночное время. Слышала разговор о том что, если в ближайшее время ситуация сохранит тенденцию к увеличению больных, то больных с короной начнут сортировать на тех, кто моложе и кого можно спасти и на тех, кто обречен. Аппаратов ИВЛ на всех не хватит», - пишет врач из Светлогорска.

«Вчера слег с коронавирусом мой врач, три медсестры и одна санитарка. Медсестрам дали сегодня расчетные – сидят, плачут, они сутками на работе, в скафандрах бегают, делают нам уколы, ставят капельницы, а им ни копейки не заплатили», - свидетельствует пациент Несвижской центральной районной больницы.

«Я работаю медицинской сестрой в Минском областном противотуберкулезном диспансере. У нас очень много ковидных пациентов, которые лежат по соседству с «чистыми» пациентами. В субботу была госпитализирована санитарка из моего отделения в Солигорскую ЦРБ. С пятницы у нее держалась температура под 40°. Сегодня в 12:30 санитарка скончалась. Мазки на СOVID-19 были взяты в субботу при поступлении, результатов нет (да и вряд ли поставят в заключении, даже если положительный результат). Ей было 45 лет. Это просто ужасно.

Я очень хочу, чтобы люди знали и понимали, что происходит на самом деле, и как человек может сгореть за пару дней из-за безалаберности руководства государства. Все же ценят только врачей, а о среднем и младшем медперсонале никто не задумывается», - из письма белорусской медсестры, которая работает с зараженными коронавирусом пациентами.

Мы помним, и обязательно узнаем имена всех, кто пожертвовал своими жизнями во имя спасения жизней других. И «списки памяти» будут полными, ни одно имя не будет забыто.

Пока же мне хочется попросить вас беречься, дорогие медсестры, санитарки, врачи и фельдшера. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете. Сил вам и здоровья.

А наши читатели могут сегодня поднять боевые пятьдесят грамм за тех, кто на передовой.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org