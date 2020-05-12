Видеофакт: В Сирии местные жители атаковали российский конвой 1 12.05.2020, 14:48

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Женщины забросали камнями броневик военной полиции РФ.

Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии показали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Вестник Дамаска», сообщает lenta.ru.

На опубликованном видео заметно, как женщины забрасывают камнями броневик российской военной полиции. Отмечается, что при этом раздаются крики о том, что атакующие не позволят пройти русским. После этого женщины уходят, спрашивая, куда ретировались мужчины.

Ранее сообщалось, что на пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе прогремел взрыв. Тогда отмечалось, что сначала местные жители закидали патруль яйцами. В ответ на это турецкие военнослужащие применили светошумовые гранаты, после чего раздался взрыв.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.