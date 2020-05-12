Литовский депутат: Границы с Беларусью нужно оставить закрытыми 6 12.05.2020, 15:19

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Арвидас Анушаускас

Фото: DELFI

Вильнюс пристально следит за ситуацией с коронавирусом в Беларуси.

9 мая в Минске прошел парад. И это несмотря на рекомендации ВОЗ и катастрофическую эпидемиологическую ситуацию. По данным МВД, в мероприятиях участвовали более 15 тысяч человек. Проведение «парада смерти» в Минске вызвало недоумение в Европе: о недопустимости таких мероприятий в разгар пандемии коронавируса писали практически все европейские СМИ, в том числе — литовские. В публикациях отмечалось, что даже власти России перенесли парад на более поздний срок — Беларусь стала единственной страной, поставившей под угрозу здоровье и жизни жителей ради проведения парада.

Литовский депутат и историк Арвидас Анушаускас в комментарии корреспонденту Charter97.org в Вильнюсе заявил, что Путин был заинтересован в проведении парада не меньше, чем Лукашенко. Однако Лукашенко хотел подчеркнуть непоколебимую позицию властей — даже перед лицом угрозы коронавируса.

«На мой взгляд, парад — это идеологическое событие. Основное внимание уделяется не чествованию жертв войны и гражданских лиц, переживших ее, а псевдоисторической постановке, демонстрации военной мощи. Например, в России это до сих пор связано с военными «достижениями» в Украине. Война была ужасной трагедией для всех наций — и не надо делать из этого шоу. Нацизм был побежден всеми народами, но эту победу больше всего использовал в идеологических целях сталинский режим», — поясняет Анушаускас.

В разгар пандемии власти Беларуси не только не ввели карантин, но и провели ряд массовых мероприятий: субботники, парад победы. По словам Анушаускаса, это может стать причиной сохранения закрытых границ с Беларусью даже тогда, когда европейские страны откроют свои границы.

«Известно, что ситуация в Беларуси волнует как минимум часть общества и политиков в Литве. Ситуация отслеживается. Только общественное давление не позволит принимать неправильные решения и не позволит открыть границу с Беларусью (которая уже частично открыта для выезда из Литвы) до тех пор, пока не будут достигнуты позитивные изменения в борьбе с коронавирусом», — считает депутат.

Литва ввела карантин в связи с коронавирусом с 16 марта. Режим карантина неоднократно продлевался — в последний раз карантин был продлен до 31 мая включительно. Эпидемиологическая обстановка позволяет Литве периодически ослаблять карантинные меры и открывать границы: с 11 мая частично открыта граница с Польшей, с 15 мая откроются границы внутри стран Балтии.

С начала эпидемии в Литве зафиксирован 1491 случай коронавируса. Умерли 50 человек, выздоровели — 850. За последние сутки в Литве установили 6 новых случаев заболевания.