Андрей Санников: Уже назрела необходимость принимать специальное решение по Лукашенко 6 12.05.2020, 16:24

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Андрей Санников

Политика диктатора направлена на уничтожение людей.

Беларусь, скрывая масштабы эпидемии коронавируса, увеличивает угрозу для жизни людей не только в соседних с ней странах, но и для всей Европы. Об этом изданию "Гордон" заявил координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников, комментируя ситуацию с массовым задержанием журналистов и блогеров, которые пишут о реальных масштабах эпидемии коронавируса в стране.

"Задержания в Беларуси связаны с парадом, который организовал для себя безумный диктатор. Арестовывают людей за то, что они рассказывают правду об этой политике Лукашенко, которая (можно уже говорить прямо) направлена на убийство людей. Больше сотни задержали во всех регионах страны – Бресте, Витебске, Минске, Гомеле и небольших городах. Эта борьба с коронавирусом через борьбу с независимыми медиа, блогерами, журналистами – обычное действие диктатора, который считает, что может репрессиями победить коронавирус", – сказал собеседник.

По его словам, цель Лукашенко – скорейшее распространение вируса в стране.

"Лукашенко сразу занял такую позицию и говорил об этом не раз, что его цель – заразить как можно больше людей. Для этого надо проводить массовые мероприятия – парады, субботники, гнать детей в школы. А еще он так называемые выборы объявил. Все делает, чтобы увеличить контакты между людьми. И при этом скрываются реальные данные по зараженным и умершим. Сегодня по темпам заражения Беларусь первая в Европе. Больше сотни умерших? Это вранье. Я не могу утверждать, но полагаю, что умерших намного больше тысячи. Это вытекает из простого сравнения соотношения количества зараженных и умерших в других странах и в Беларуси", – сообщил Санников.

Он подчеркнул, что медицинскому персоналу запрещено разглашать информацию о реальном количестве заболевших.

"Врачам и руководителям больниц приказано молчать, не называть точные данные заболевших, скрывать реальную ситуацию обеспеченности медикаментами, оборудованием, средствами защиты и так далее. Как во времена сталинского террора, когда исполнителей обязывали подписывать документы о неразглашении. Эта политика направлена на уничтожение людей. В Беларуси уже можно говорить о геноциде", – заявил политик.

Санников обращает внимание, что действия руководства Беларуси подобны поведению китайских властей, которые скрывали от всего мира информацию о новом вирусе.

"Ситуация серьезная не только для самой страны, но и для всех ее соседей, для Европы в целом. Ведь с пандемией можно бороться только коллективными усилиями. А если где-то вспыхивает очаг, масштабы опасности которого скрывают, понятно: это ударит по всем. Так что, возможно, вскоре потребуются и гуманитарные конвои, и чрезвычайная помощь. Мне кажется, сейчас наглядно проявляет себя сама система. Уже надо говорить не только о пандемии, но и о борьбе с авторитарно-диктаторскими режимами. Мостик от Китая до Беларуси логичен и понятен. Китай скрыл информацию, и это увеличило опасность для всего мира. Беларусь продолжает китайское дело и только увеличивает угрозу для людей в центре Европы", – сказал Санников.

Он считает, что в Европе должны пересмотреть политику в отношении Беларуси.

"Уже назрела необходимость принимать специальное решение по Лукашенко. ВОЗ сначала хвалила его за подготовку к эпидемии, а потом, когда все увидела, в шоке призвала его отменить парад, но получила в ответ увесистую оплеуху. Нельзя не замечать происходящего в Беларуси. Но в это же самое время Брюссель демонстрирует обычное ханжеское отношение и выпускает заявления о "Восточном партнерстве", где говорится о заинтересованности страны в демократическом развитии, общих точках соприкосновения... Просто театр абсурда! В ЕС реагируют так, словно в Беларуси ничего не происходит, будто режим не ведет политику уничтожения человеческих жизней. А ведь по мере реализации этих бесчеловечных действий властей Беларуси будет создаваться все большая опасность для всех в Европе без исключения", – резюмировал Санников.