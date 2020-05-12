Регионы РФ и оккупированный Севастополь начали отказываться от новых ИВЛ из-за пожаров 5 12.05.2020, 19:50

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Линия прикатки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на АО «Уральский приборостроительный завод»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Аппараты ИВЛ Уральского приборостроительного завода могли стать причиной пожаров в Москве и Санкт-Петербурге.

В оккупированном Севастополе не будут использовать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), закупленные на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ), до тех пор, пока не будет завершено расследование причин пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил врио губернатора города Михаил Развожаев, передает РБК.

«Пока мы не получим официальной информации о том, что с этими аппаратами произошло, мы не будем их эксплуатировать», — сказал он (цитата по «РИА Новости — Крым»).

Руководитель «администрации» Севастополя сообщил журналистам, что поручил отказаться от использования ИВЛ «до тех пор, пока специалисты не дадут официальное заключение о том, в чем проблема с этими аппаратами».

«Если будет возможно ее устранить, получив какие-то комплектующие, это будет сделано здесь. Если нет, то партия будет возвращена на завод, чтобы причины были устранены», — пояснил Развожаев.

1 мая глава Севастополя говорил, что власти Севастополя «законтрактовали 50 аппаратов ИВЛ», из которых десять уже получены и будут установлены в новом здании на территории инфекционного госпиталя. 11 мая власти оккупированного Севастополя сообщали, что ни один аппарат ИВЛ для лечения больных COVID-19 не используется.

Об отказе от использования ИВЛ, выпущенных на УПЗ, заявили и власти Ленинградской области. «Ленинградская область 6 мая получила десять аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода. <…>. По решению комитета по здравоохранению, в связи с трагическими событиями в больнице Св. Георгия в Петербурге ввод в эксплуатацию данных аппаратов был приостановлен», — сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Пожар в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве произошел вечером 9 мая. Причиной пожара, в результате которого погиб один человек, по данным ТАСС, стала неисправность одного из аппаратов ИВЛ. В больнице Святого Георгия в Петербурге пожар случился утром 12 мая, погибли пять человек, а причиной ЧП губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал возгорание одного из аппаратов ИВЛ. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что оба загоревшихся аппарата ИВЛ были выпущены на УПЗ.

Больница Святого Георгия в Петербурге, которая специализируется на лечении коронавирусных больных, отказалась от использования аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» до конца расследования.

В концерне КРЭТ, в состав которого входит УПЗ, заявили, что возгорание аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.