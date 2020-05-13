«Терапевт сказала, что с тестами на коронавирус полный хаос» 3 13.05.2020, 7:49

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Крик души жителя Дрогичина, который оказался на самоизоляции.

Житель Дрогичина рассказал изданию 1reg.by, как уже 12 дней «отбывает срок» на самоизоляции, являясь контактным лицом с заболевшим коронавирусом:

«Вся ситуация началась от деверя. Сестра стала контактом первого уровня, и ей пришел положительный тест на коронавирус. Соответственно из-за общения с ней и я стал контактом первого уровня.

На самоизоляции нахожусь с 1 мая.

Первый тест брали и у меня и у моей жены – отрицательный. Второй брали 7 мая и до сих пор результаты неизвестны.

Хотя знаю, что некоторые попали на самоизоляцию позже, а им уже пришли вторые тесты. Результаты отрицательные и они принялись за работу, а мы дальше сидим на самоизоляции.

Позвонил терапевту и стал уточнять по поводу результата. Она сказала, что там полный бардак и очередности по дате забора материалов для теста нет – идут вразнобой. Мать моя с 1 мая еще не получила результат, а уже второй взяли.

За это время было две проверки. Первая возмутила: почувствовал себя каким-то уголовником. После посещения представителей милиции и медицины стало как-то тошно на душе. Они не интересуются, как живем, хватает ли продуктов, справляемся ли. У них больше интерес вызывает то, нарушаешь ты эту самоизоляцию или нет. Такое чувства, будто это наказание, а не забота и предостережение.

Сказал честно, что один раз посетил ближайший магазин для приобретения необходимых продуктов семье. В итоге услышал, что так делать нельзя и получу штраф. Надо просить родственников и знакомых о помощи.

Если родственники все на самоизоляции, то как быть? Этот вопрос задал и сотрудникам, но они только пожали плечами и ответили, что мой 6-летний ребенок вполне может сходить в магазин. Кто-нибудь подумал, как отправить его за полкилометра по оживленной улице? Я поседею, пока он будет отсутствовать.Если тесты не брали у детей, это не означает, что они не являются переносчиком.

Предложение было воспользоваться курьерскими доставками, интернет-магазинами. На вопрос, где в Дрогичине есть доставка, четкого ответа не было. Только сказали, чтобы не нарушали. А как я могу оставить семью без хлеба или ребенка без молока?

На самоизоляции и так никуда не ходим, постоянно ищем способы разрешения бытовых вопросов, чтобы не было неприятностей. Когда уже совсем холодильник пустой, садишься в машину в средствах защиты, выбираешь время перед самим закрытием магазина и покупаешь продукты.

Никакие организации или волонтеры помощь не предлагают.

Смущает эта самоизоляция тем, что реально приехать проверить нарушил ее или нет сотрудникам гораздо интереснее, чем уточнить справляемся ли. Такое ощущение, что дело в штрафах, а не жизни человека. Не хватает поддержки.

Да, из больницы терапевт звонит каждый день с вопросами о самочувствии, а другие организации просто махнули рукой. То ли город не готов к этому, то ли люди. Им проще сообщить, что самоизолированный пришел в магазин, чем предложить какую-то помощь и поинтересоваться, что нужно.

Я на данный момент безработный. Так как тесты отрицательные, хотел начать поиск работы, чтобы содержать семью. Но, к сожалению, это невозможно. Никого не интересует, за что люди живут и есть ли средства для питания.

Еще в частном доме самоизоляция не совсем в тягость, а вот в остальном тяжело. Город небольшой и все начинают панику разводить. В первую очередь появилось презрение: боятся подходить даже на расстояние за забором.

Когда закончится этот дурдом, попробую проафишировать свои намерения в помощи тем, кто оказался в таком же положении, как и моя семья. Сам прошел этот путь и понимаю, как сложно».