Работники Twitter смогут никогда не возвращаться в офисы 13.05.2020, 10:32

Фото: AFP

Компания была одной из первых, принявших модель «работа на дому».

Twitter позволит своим сотрудникам работать из дома «всегда». Об этом сообщает Guardian со ссылкой на электронное письмо генерального директора компании Джека Дорси.

Пресс-секретарь Twitter подтвердил эту информацию Guardian, заявив, что компания была «одной из первых, принявших модель «работа на дому» из-за COVID-19, но не ожидает, что станет одной из первых, чьи сотрудники вернутся в офисы.

Как говорится в письме руководства, последние несколько месяцев показали, что сотрудники Twitter могут работать из дома, так что если они хотят «продолжать делать это всегда, мы сделаем это».

Компания настоятельно советовала работать из дома с 2 марта и перевела сотрудников на «удаленку» с 11 марта. Но если кто-то хочет вернуться в офис, ему или ей придется подождать как минимум до сентября. Так как организация хочет открывать офисы постепенно, один за другим.

Напомним, что Google и Facebook продлили свою политику «работы из дома» до 2021 года, а Amazon — как минимум до начала октября.