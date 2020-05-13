«COVID-19 подтвержден более, чем у 30 детей, а также у воспитателей и медсестер» 1 13.05.2020, 10:37

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Эпидемия свирепствует в Детском доме-интернате в Минске.

СМИ уже несколько раз писали о вспышке коронавируса в Детском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Минске. Сегодня телеграм-каналу "Баста" сообщили новые подробности. Covid-19 подтвержден более, чем у 30 детей, а также у воспитателей и медсестер.

"Плохие новости из Детского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития на улице Выготского, 16 в Минске. На вчерашний день воспитатели, медсестры, а также 17 детей с подтвержденным ковидом”

Сегодня – еще плюс 15 детей из одного отделения с положительным результатом теста на Covid-19. Двое мальчиков в тяжелом состоянии в больницу увезли", - пишет работник учреждения.

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