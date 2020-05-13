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ВОЗ: Коронавирус может никогда не уйти

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  • 13.05.2020, 22:19
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ВОЗ: Коронавирус может никогда не уйти

COVID-19 может остаться, как и ВИЧ, который никуда не исчез.

Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией. Такую возможность не исключил в среду в ходе брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отвечая на вопрос о том, когда может закончиться пандемия коронавируса, передает tut.by.

«Это новый вирус, — отметил он. — Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним. В настоящий момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая». Однако что будет дальше, предсказать достаточно сложно, подчеркнул эксперт.

«Этот вирус может стать эндемическим, — сказал Райан. — Он может никогда не уйти. Так же как и ВИЧ, который никуда не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Люди с ВИЧ живут довольно долго. Поэтому очень важно реалистично смотреть на вещи. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом».

«Если мы найдем вакцину и проведем вакцинацию по всему миру, это будет очень важным шагом [в борьбе с распространением заболевания], — добавил он. — Но эта вакцина должна быть эффективной и доступной для всех».


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