Туманное будущее: сколько бюджет Беларуси потерял из-за падения цен на нефть 1 Дмитрий Иванович, naviny.by

14.05.2020, 8:31

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Захочет ли теперь кто-то кредитовать власть, которая столь пренебрежительно отнеслась к здоровью граждан?

Беларусь относится к числу стран, которые не являются крупными нефтедобытчиками. В среднем в год в Беларуси добывается 1,65-1,7 млн тонн нефти. И для стран с невысоким объемом добычи снижение цен на нефть не должно быть значительным фактором в плане бюджетных доходов. Однако…

Особый характер взаимоотношений с Россией и индивидуальное ценообразование в области поставок нефти и нефтепродуктов долгие годы позволяли Минску извлекать существенную выгоду как для отдельных компаний, так и для страны в целом. И чем более высокой была цена на нефть, тем большую выгоду получал белорусский бюджет. Это объясняется механизмом изъятия доходов от добычи нефти и нефтепереработки в Беларуси.

Как нефть влияет на бюджет

Белорусский бюджет зависит от цены на нефть по следующим направлениям:

1. Экспортные пошлины на нефть, добываемую в Беларуси

В 2019 году в Беларуси было добыто 1,689 млн тонн нефти, что принесло бюджету в виде экспортной пошлины 312,8 млн рублей. Пошлины на нефть устанавливаются ежемесячно постановлениями Совета министров в долларах. По этой причине повышение курса национальной валюты к доллару приводит к увеличению поступлений в бюджет по этой статье доходов. На 2020 год в проекте бюджета было запланировано поступление экспортных пошлин на нефть в размере 262,9 млн рублей при курсе 2,2447 белорусского рубля за доллар и среднегодовой цене на нефть сорта Urals в 60 долларов за баррель.

2. Сбор за экспорт сырой нефти, происходящей из Беларуси

Этот сбор установлен указом президента № 655 от 31 декабря 2014 года. Размер сбора рассчитывается по специальной формуле, учитывающей стоимость нефти и ставку экспортной пошлины на нефть. В бюджете этот сбор учитывается в прочих сборах и поступлениях от внешнеэкономической деятельности. На 2020 год в проекте бюджета было запланировано поступление этого сбора в размере 394,6 млн рублей. Уплата сбора производится в долларах по курсу Национального банка.

3. Вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты

В 2019 году на экспорт было поставлено 10,5 млн тонн нефтепродуктов, поступления экспортной пошлины составили 1 млрд 365,5 млн рублей. Как и в случае с экспортными пошлинами на нефть, ставки пошлин устанавливаются ежемесячно, зависят от вида нефтепродуктов и привязаны пропорционально к ставке экспортной пошлины на нефть. На 2020 год в проекте бюджета запланировано поступление 1 млрд 69,4 млн рублей от экспорта нефтепродуктов. Исходные параметры расчета размера поступлений в бюджет идентичны условиям по экспортным пошлинам на нефть, добываемую в Беларуси.

Отдельным пунктом стоит поступление акцизов на топливо в бюджет, но ставки акцизов устанавливаются в фиксированных величинах в белорусских рублях и зависят от объема топлива, реализуемого на заправках страны. С помощью ставок акцизов государство влияет на экономику производителей и организаций, занимающихся реализацией топлива на внутреннем рынке. Реализация топлива при отсутствии карантинных мероприятий достаточно устойчива в части наполнения бюджета.

Таким образом, предполагалось получить в 2020 году 1 млрд 726,9 млн рублей, или 431,7 млн рублей в квартал, от пошлин и сборов на нефть и нефтепродукты. Однако нефтяная война с Россией в первом квартале 2020 года и обвал цен на нефть, который начался в марте 2020 года, поставили под сомнение возможность получения бюджетом таких сумм.

Почему НПЗ стали работать вполсилы

Начало года характеризовалось острой стадией конфликта между Беларусью и Россией в части поставок нефти, поскольку российские поставщики хотели сохранить премию при поставках нефти. Минск категорически отказался, и поставки нефти со стороны крупнейших нефтяных компаний России были приостановлены.

В результате в первом квартале белорусские НПЗ испытывали нехватку сырья, загрузка мощностей в отдельные месяцы составляла 50% от типичных значений. Представители концерна «Белнефтехим» утверждали, что было переработано около 3 млн тонн нефти, при этом российская сторона заявляла, что было поставлено около 1 млн тонн российской нефти, что 4,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В связи с нехваткой сырья весь объем нефти, добытой в Беларуси в первом квартале 2020 года (424 тыс. тонн), был оставлен внутри страны и отправлен на переработку.

Из этих данных следует, что экспортных пошлин и сборов на нефть, добываемую в Беларуси, в первом квартале 2020 года не было. Предполагая, что годовой объем доходов по этой статье рассчитан исходя из равномерного поступления доходов в течение года, мы можем сделать вывод, что за три первых месяца 2020 года бюджет не получил 65,7 млн рублей от расчетных пошлин на нефть и 98,7 млн рублей сборов от экспорта нефти.

Объем экспортных пошлин на нефтепродукты, исходя из динамики за январь — февраль 2020 года, мог составить 36-37% от предполагавшегося объема поступлений. Причина — снижение объема поставок нефтепродуктов на экспорт в 2,5 раза по сравнению с показателями первого квартала 2019 года и снижение ставок экспортных пошлин на нефтепродукты ниже целевого уровня.

При стоимости нефти в 60 долларов за баррель экспортная пошлина на нефть составляет 80 долларов за тонну. В первом квартале 2020 года средняя ставка экспортных пошлин на нефть была на уровне 74 долларов за тонну. Таким образом, предположительно бюджет недополучил 168 млн рублей экспортных пошлин на нефтепродукты.

Суммарный объем недополученных доходов по трем видам поступлений от нефти и нефтепродуктов за первый квартал нынешнего года мог составить 332,4 млн рублей. Это значительная сумма, она сопоставима с объемом средств, привлеченных Минфином Беларуси на российском рынке в ходе размещения государственных облигаций в конце апреля 2020 года.

Туманное нефтяное будущее

Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией и пандемия COVID-19 полностью поменяли ситуацию на рынке нефти и нефтепродуктов. Мир увидел минимальные цены на нефть за последние 25 лет. Карантинные мероприятия в различных странах сократили спрос на нефть, а ее производители не смогли оперативно договориться о снижении объема поставок.

Все это сделало российских поставщиков нефти сговорчивее, и начиная с апреля они согласились на поставки нефти в прежних объемах. Однако теперь значительные объемы нефтепродуктов уже не нужны покупателям. Беларусь в апреле, по предварительным данным, закупила около 2 млн тонн нефти. А в мае Мозырский НПЗ проведет плановый ремонт, что приведет к снижению объемов переработки нефти там до 0,5 млн тонн. При этом экспортные пошлины на нефтепродукты в мае снизились в 10 раз по сравнению с мартом 2020 года.

Таким образом, и во втором квартале по этим статьям доходов намечается существенный недобор поступлений, его размер сопоставим с потерями в первом квартале 2020 года.

Ситуация во втором полугодии представляется неопределенной. Плавный выход стран из карантина может постепенно скорректировать мировой спрос на нефтепродукты, однако сохраняются существенные риски второй волны пандемии до момента появления вакцины.

Беларусь скупает российскую нефть по дешевке. Как так вышло и насколько выгодно?

По различным прогнозам, цена на нефть к концу года может увеличиться до 40 долларов за баррель, что ниже расчетных значений, которые использовались для прогнозирования объема поступлений доходов в бюджет. И даже ослабление курса национальной валюты не позволит скорректировать эту разницу.

При этом стоит помнить, что нефтедобывающие страны могут нарушать договоренности по сокращению добычи нефти с целью пополнить бюджет, доходы которого существенно сократились за период карантинных мероприятий, а расходы — увеличились по причине дополнительных трат на здравоохранение и выплаты потерявшим работу.

В результате действия всех перечисленных факторов в первом полугодии бюджет Беларуси может получить до 100 млн вместо 380 млн долларов от экспорта нефти и нефтепродуктов, во втором полугодии сумма поступлений при благоприятном развитии ситуации может увеличиться до 200 млн долларов.

300 млн вместо 770 млн долларов по итогам 2020 года — это существенный недобор доходов, закрыть который можно лишь внешними заимствованиями. Вопрос в том, кто даст такие средства стране, которая столь пренебрежительно отнеслась к здоровью собственных граждан.

Дмитрий Иванович, naviny.by