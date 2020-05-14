От коронавируса в мире умерло почти 300 тысяч человек 2 14.05.2020, 9:21

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ФОТО: MASSIMO BERTOLINI/NURPHOTO/GETTY IMAGES

Больше всего заражений за последние сутки произошло в США, Бразилии и России.

На данный момент в мире коронавирусом заразилось 4 430 166 человек. Умерло с начала пандемии 298 183.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 88 220 человек. Больше всего заразилось в США (21 712), Бразилии (11,555) и России (10 028).

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 5 314 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США — 1 772 человека. На втором и третьем месте идут Бразилия (754) и Великобритания (494).