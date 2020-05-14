закрыть
14 мая 2020, четверг, 13:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В армию с градусником: в России стартовала призывная кампания

1
  • 14.05.2020, 12:05
В армию с градусником: в России стартовала призывная кампания

Во время эпидемии призвать намерены 135 тысяч человек.

Несмотря на эпидемию в России - с месячной задержкой - стартовал призыв в армию. Военкоматы запасаются масками, перчатками и градусниками и вводят повышенные меры безопасности, убедился корреспондент Би-би-си. Невзирая на отсрочку призывной кампании, планы по числу новобранцев минобороны не снизило. Это чревато тем, что военкоматы начнут игнорировать эпидемиологические меры, опасаются правозащитники.

Весенний призыв в России начался 1 апреля, но работу призывных комиссий отложили более чем на месяц. Официальное правительственное печатное издание "Российская газета" связало отсрочку с тем, что информацию о призывниках пришлось собирать дистанционно, через интернет или по телефону.

Всего в весенний призыв в армию должны пойти 135 тысяч человек. Призыв продлится до 15 июля, ему подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Информации о переносе сроков окончания призыва пока не публиковалось.

В конце марта, выступая в Совете Федерации, министр обороны Сергей Шойгу сказал, что в настоящее время в российских вооруженных силах - 225 тысяч призывников, а контрактников - 400 тысяч.

Особенности призывной кампании в эпидемию

В министерстве обороны пообещали не допустить заражения призывников. В военкоматы передали бесконтактные термометры, антисептик, а всех призывников снабдят медицинскими масками и протестируют на коронавирус, сказали ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства.

Министр обороны Сергей Шойгу обещал, что призывников перед отправкой в части не менее двух недель продержат на карантине. По его решению, первые призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая. Об этом сообщала газета "Красная звезда" (официальный орган вооруженных сил) со ссылкой на начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба Евгения Бурдинского.

Московская мэрия разослала префектам документ с еще более жесткими мерами по охране призывников от заражения, писала газета "Коммерсант" 17 апреля. Предполагалось дистанцирование призывников во время медкомиссии, разделение призывных пунктов и военкоматов на "грязные" и "чистые" зоны, тотальную проверку молодых людей на коронавирус и закрытие военкомата на карантин в случае обнаружения больных.

По данным минобороны, по состоянию на среду в структурах ведомства заражены 3333 человека - военнослужащих, курсантов, гражданских специалистов и воспитанников довузовских учреждений. Военнослужащих среди заболевших - 1666.

За последние дни Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса. Всего в стране 242 271 больных, больше только в США.

Как работает военкомат

Корреспондент Русской службы Би-би-си попытался попасть в Раменский военкомат, общий для нескольких подмосковных городов - Раменского, Жуковского и Бронниц.

Ни в военкомат, ни в помещение медкомиссии, которое находится в соседнем корпусе, журналиста не пустили. В одном случае попросили справку об отрицательном тесте на коронавирус, в другом - потребовали разрешения военного комиссара, которого на месте не оказалось.

Судя по тому, что можно было увидеть в приемной комиссии, и по рассказам призывников, в военкомате соблюдают общие санитарные рекомендации.

В помещение комиссии пускают по несколько человек, а остальные вынуждены ждать снаружи.

В приемной, рассчитанной явно на несколько десятков посетителей, в 9:30 утра их было всего шестеро. В комнате установлены сидения, обитые дерматином, подобные тем, которые ранее ставили в кинотеатрах. Каждого посетителя отделяло от соседа два-три кресла.

У входа в приемную стоял стол с дистанционным термометром, обычным ртутным градусником в стакане, санитайзером и парой резиновых перчаток.

Сейчас призывники проходят медкомиссию, после которой возвращаются домой - их пока не направляют к местам службы.

После комиссии несколько человек рассказали, что при входе выдавали маски и перчатки всем, у кого их не было при себе. У каждого проверили температуру, и саму комиссию каждый призывник проходил в одиночестве, держась на расстоянии от остальных.

Впрочем, большинство призывников пришли в военкомат со своими масками и перчатками, и на улице в очереди тоже старались не приближаться друг к другу.

Каждого призывника расспросили о поездках за границу, контактах с заболевшими. Но ни один из опрошенных не видел в военкомате отделений или кабинетов для изоляции заболевших.

Планы не снижали

Как рассказала Би-би-си глава муниципального округа Хамовники Анна Лукьянова, за месяц с начала призыва никто не разъяснил военкоматам, как следует организовывать призыв: "Все военкоматы оказались в ситуации, когда им нужно было додумывать, как и что нужно сделать".

Комиссия в ее районе постаралась сама организовать прием призывников так, чтобы максимально снизить риск заражения: часть членов комиссии перешла из общей комнаты заседаний в холл.

Фото: Getty Images

Но минобороны не стало дистанционно рассматривать дела тех, кто гарантированно получает отсрочку - многие вынуждены приходить в военкомат за ней лично, отметила Лукьянова.

Наконец, в военкоматах пока не представляют, как быть с альтернативной гражданской службой в армии. Два человека, собиравшихся идти на такую службу весной 2020 года, рассказали Би-би-си, что в военкомате пока не дают информации о том, как им быть дальше.

Юрист общественной инициативы "Гражданин и Армия" Арсений Левинсон считает, что даже с соблюдением всех санитарных рекомендаций работа призывных комиссий ухудшает общую эпидемиологическую обстановку.

Во-первых, по его словам, члены призывной комиссии, как и врачи, контактируют со многими призывниками, но членов комиссии на коронавирус не проверяют. Во-вторых, призывники, помимо военкомата и призывного пункта, обязаны ходить в поликлинику и другие медицинские учреждения, увеличивая нагрузку на врачей и контактируя с теми, кто, возможно, заразился.

Фото: Getty Images

После фактической задержки призыва на месяц никто не сократил общую численность призывников, и военкоматам предстоит работать в усиленном режиме - при том что они и так испытывают дополнительную нагрузку из-за санитарных мер.

Из-за нехватки времени на призыв военкоматы могут начать игнорировать меры эпидемиологической безопасности, чтобы выполнить план, опасается правозащитник.

Еще до начала призыва в конце марта группа независимых депутатов Москвы и столичных муниципальных депутатов обратилась к премьеру Михаилу Мишустину и мэру города Сергею Собянину с предложением принять различные меры по борьбе с эпидемией коронавируса, среди которых - отмена призыва в армию.

Это предложение не было принято.

Военные эксперты, с которыми побеседовала Русская служба Би-би-си, объяснили, что отмена призыва повлекла бы продление срока службы у тех военных, которые должны демобилизоваться. Отказаться от 135 тысяч призывников нельзя и потому, что боеспособность некоторых частей напрямую зависит от них.


популярное за неделю

Мнение

Всю правду о коронавирусе в Беларуси вы сможете узнать только на сайте «Хартия’97»
Всю правду о коронавирусе в Беларуси вы сможете узнать только на сайте «Хартия’97» Редакция
Узурпатор хочет заразить как можно больше людей
Узурпатор хочет заразить как можно больше людей Андрей Санников
Новая Хатынь
Новая Хатынь Дмитрий Растаев
Бессилие Кремля
Бессилие Кремля Лилия Шевцова