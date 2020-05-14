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США обвинили Кубу в отказе сотрудничать с ними в борьбе с терроризмом

  • 14.05.2020, 12:29
США обвинили Кубу в отказе сотрудничать с ними в борьбе с терроризмом

Ранее в этом списке оказались Иран, Сирия, Северная Корея и Венесуэла.

США внесли Кубу в «черный список» стран, которые не в полной мере сотрудничают в борьбе с терроризмом, осудив присутствие в стране колумбийских партизан левого толка, передает «Голос Америки».

Куба присоединилась к четырем противникам США – Ирану, Сирии, Северной Корее и Венесуэле, не пройдя сертификацию за 2019 год в соответствии с законом США о борьбе с терроризмом, влияющим на экспорт оборонной продукции.

Это первый случай с 2015 года, когда Куба не прошла сертификацию. Госдепартамент указал на присутствие в стране представителей колумбийской Армии национального освобождения, которые приехали в Гавану в 2017 году для переговоров с правительством Боготы, но не вернулись.

«Отказ Кубы продуктивно взаимодействовать с колумбийским правительством демонстрирует, что она не сотрудничает с США в поддержке усилий Колумбии по достижению справедливого и прочного мира, безопасности и созданию возможностей для ее народа», – заявил Госдепартамент.


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