Посол Словакии в Беларуси ушел в отставку из-за участия в параде 9 мая в Минске 9 14.05.2020, 13:17

5,234

Фото: belarus.by

В МИД Словакии считают, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой.

Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш подал в отставку, сообщает tut.by cо ссылкой на словацкое издание Dennik.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, посол Словакии в Минске Йозеф Мигаш принял участие в торжествах по случаю окончания войны 9 мая в Беларуси. Когда в МИД Словакии поинтересовались у дипломата, почему он отправился на парад, Мигаш подал в отставку, которая была принята.

Как рассказал Йозеф Мигаш прессе, его участие в параде было принципиальной позицией: «Я сын партизана и антифашиста».

В МИД Словакии считают, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не рассказав о намерении участвовать в параде 9 мая в Минске.

«Посол Мигаш попросил отстранить от должности. Он нарушил основные принципы связи со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о своем участии в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Минске, несмотря на координацию местной делегации ЕС», — сказали в пресс-службе МИД Словакии.

Йозеф Мигаш был назначен послом Словакии в Беларуси в 2016 году.

На параде в Минске 9 мая присутствовали два посла из стран ЕС — Венгрии и Словакии. Большинство послов стран Евросоюза не приняли приглашение прийти на парад.