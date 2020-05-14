Треть белорусов работают от 9 до 12 часов в день, а денег все равно не хватает 4 14.05.2020, 16:46

2,793

Что будет с доходами и работой дальше?

Исследовательский центр tut.by провел опрос среди 950 респондентов.

Оказалось, что у трети специалистов 33,5% — от 9 до 12 часов уходит на работу. 23,4% специалистов указали на сверхурочную работу примерно раз в неделю, 18,9% трудятся сверх нормы каждый день.

Среди опрошенных у 34% есть дети в возрасте до 16 лет. При этом 67,8% респондентов отметили, что им не хватает свободного времени на семью после окончания рабочего дня.

Среди респондентов без детей 63,2% также отметили, что им не хватает после работы свободного времени на себя и саморазвитие.

На вопрос о том, приходится ли чем-то жертвовать во имя работы, почти каждый второй проголосовал за душевное спокойствие и только 12.7% респондентов указали на гармонию и отсутствие жертв.

Более 30% специалистов отметили,что дисбаланс между работой и личной жизнь связан с временными обстоятельствами,возникшими на данный момент.

По результатам предыдущего опроса, спокойствие в финансовом плане ощущают только около 19% респондентов, более 70% опасаются за свое благосостояние по различным причинам, среди которых наиболее распространенная в текущей ситуации – боязнь сокращения ставки или размера заработной платы. Кстати, среди опрошенных более 16% имеют подработку, а 19% заняты ее поиском сейчас. Ключевая причина – нехватка основной заработной платы.

В то же время вследствие экономического удара, нанесенного пандемией COVID-19 в самых пострадавших секторах белорусской экономики могут сократить до 30% сотрудников. Десятки тысяч ИП будут вынуждены приостановить свою деятельность, прогнозирует Центр экономических исследований BEROC.

Эта оценка учитывает лишь малые организации и ИП в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях.

В гостиничном секторе и общепите ожидаются потери до 30% сотрудников, в торговле, транспорте, сфере развлечений и отдыха — до 20%. Это означает сокращение около 78 тысяч работников. Эксперты также прогнозируют приостановку деятельности около 36 тысяч индивидуальных предпринимателей. По прогнозам, в частном секторе в ближайшее время высвободится 114 тысяч человек.

Многие бизнесмены говорят в опросах, что сокращение людей — самая последняя мера, к которой они прибегают, чтобы остаться на плаву. Однако уже в апреле под удар попали те, у кого изначально были низкие доходы и нет сбережений в виде «подушки безопасности»: увольняли, в первую очередь, низкооплачиваемых и легкозаменяемых работников.

Чем более распространенной будет проблема, тем больше вероятность, что в семьях работу потеряют не один зарабатывающий, а оба и доходы семьи упадут до критического уровня, прогнозируют эксперты.