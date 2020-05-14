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В Польше запустили испытательную сеть 5G

  • 14.05.2020, 22:37
В Польше запустили испытательную сеть 5G
Лодзь: запуск опытной зоны 5G
фото: PAP/Grzegorz Michałowski

Зону сотовой связи 5G запустили в Лодзи.

Ученые из Лодзинского политехнического института (Politechnika Łódzka) запуcтили в четверг, 14 мая, опытную зону сотовой связи 5G. Технология 5G является залогом ускоренного прогресса и развития не только сектора IT, но также экономики страны и общества в целом, передает «Радио Польша».

Об этом во время первого запуска испытательной сети мобильной сотовой связи 5G в Лозинском политехническом институте заявил министр цифровизации Польши Марек Загурский.

"Технология 5G является весьма важным инструментом стимулирования экономического развития страны, в частности, рынка телекоммуникаций. Это также бизнес, экономика, промышленность, основой которых является обработка и трансфер данных", – отметил в Лодзи министр Загурский. Он добавил, что правительство Польша будет последовательно поддерживать отечественные решения в области разработки и внедрения пятого поколения технологий мобильной сотовой связи.

Согласно плану, утвержденному Европейской комиссией, а также Стратегии 5G для Польши, принятой правительством премьера Матеуша Моравецкого, к 2025 году радиус действия сети 5G должен быть расширен на все крупнейшие агломерации Польши и основные автотрассы.


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