От COVID-19 в мире умерло более 300 тысяч человек 15.05.2020, 7:48

ФОТО: ТАСС

Заразилось уже почти 4,5 миллиона.

На данный момент число умерших от коронавирусной инфекции в мире составило 302 462 человека. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. Всего с начала эпидемии выявлено более 4 443 597 заражений вирусом нового типа.

Лидером по количеству заболевших COVID-19 являются США. Там диагноз подтвержден у 1 417 889 человек. Умерли более 85 906 пациентов.

На втором месте по числу инфицированных Россия. По официальным данным там выявлено 252 245 случаев COVID-19. Умерли 2 305 человек.

На третьем месте – Великобритания. Там коронавирус выявлен у 234 440 человек. Скончались более 33 693 пациентов.