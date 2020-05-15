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ВОЗ: Осенью Европу ждет вторая волна эпидемии коронавируса

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  • 15.05.2020, 10:50
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ВОЗ: Осенью Европу ждет вторая волна эпидемии коронавируса

Она будет осложнена вспышками сезонно гриппа и кори.

Осенью европейские страны могут столкнуться с новой волной эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью Daily Telegraph, передает dw.com.

Клюге отметил, что вторая волна эпидемии коронавируса может быть осложнена тем, что совпадет по времени со вспышкой других заболеваний, например, гриппа или кори.


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