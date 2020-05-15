Израильский врач о ситуации с COVID-19 в Беларуси: Это геноцид! 8 15.05.2020, 11:35

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Фото: Reuters

Иностранный специалист сравнила действия белорусских властей с опытами над людьми.

Зарубежные эксперты оценивают ситуацию с коронавирусом в Беларуси, как критическую.

Пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» поговорила с семейным врачом из Израиля, которая родилась и выросла в Беларуси о распространении заражения Covid-19 в нашей стране.

- Не понимаю, почему в Беларуси пытаются делать вид, что все под контролем, - говорит врач. - Не совсем понимаю белорусских медиков. Они видят, что происходит и молчат, создавая себе новые проблемы. Вы потом как палаты наполнять будите? Я смотрю и просто в ужасе! Это геноцид!

Статистике Минздрава не то, что не доверяю, я ей не верю совсем! У меня негодование. Как можно так открыто врать? По поводу смирности: ну, не может быть такой низкий процент никак! Даже если они считают только полностью здоровых людей, без хронических заболеваний. Меня никто не переубедит, что заключения ставят некорректно специально. И по заболевшим - та же самая ситуация.

Я вам очень четко скажу, почему врачи молчат. 20 с лишним лет самодурства во власти дают о себе знать. Все думают: главное, чтобы еще хуже не было. Говорят же некоторые, жаль, что это единицы. Если честно, мне стыдно за коллег.

Когда белорусам говорят, что не стоит боятся парадов или носить маски, это больше похоже на опыты над людьми.

Мне тяжело это говорить, потому что в отношении тоже можно сказать, что я уехала. Но хочу сказать: дорогие коллеги, сделайте все, чтобы вам не было стыдно смотреть потом в глаза своим детям.