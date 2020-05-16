Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси 9 16.05.2020, 10:27

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Фото: Reuters

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Власти пытаются спрятать правду о реальном количестве зараженных и умерших от коронавируса в стране, усилив блокировку нашего сайта.

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1. Зайдите в Play Маркет (Google Play) https://play.google.com/ и введите в строку поиска: 1.1.1.1. Нажмите на иконку приложения.

После этого откроется страница программы в Google Play.

2. Нажмите на кнопку Install или Установить (в зависимости от языковой версии). Приложение скачается и загрузится автоматически в течение нескольких минут. Приложение бесплатное.

3. Найдите иконку 1.1.1.1 среди установленных на вашем смартфоне приложений и нажмите на нее. Приложение запустится. В окне, которое откроется после запуска, нажмите "Начать".

4. В следующем окне нажмите кнопку «Готово».

5. После этого приложение предложит вам создать ваш профиль VPN. Нажмите кнопку «Принять».

6. В следующем окне передвиньте ползунок возле слова «Отключено» вправо.

7. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Установить профиль VPN».

8. Во всплывающем окне нажмите «ОК».

9. Читайте сайт «Хартия-97» в вашем браузере

Чтобы вам было удобнее устанавливать приложение 1.1.1.1, читая нашу инструкцию, привлеките всех членов вашей семьи.

Всю правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси вы можете узнать только на Charter97.org.

Желаем удачи! :)