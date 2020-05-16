Министр здравоохранения Бразилии ушел в отставку 2 16.05.2020, 15:03

Нелсон Тейш

Он пробыл на должности меньше месяца.

Министр здравоохранения Бразилии Нелсон Тейш ушел в отставку спустя менее месяца после своего назначения, пишет nv.ua.

Решение связано с «несовместимостью» его взглядов с политикой президента страны Жаира Болсонару по борьбе с распространением коронавируса.

В середине апреля Болсонару уволил предшественника Тейша Луиса Энрике Мандетту.

Бразилия тяжело пострадала от пандемии коронавируса. Число подтвержденных случаев заражения превысило 208 тысяч, более 14 тысяч человек умерли.

Президент Бразилии Жаир Болсонару не верит в опасность коронавируса, называя его «небольшим гриппом», и критикует СМИ за распространение страхов.