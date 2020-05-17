«Долой мафию!»: Молдавские ветераны вышли на антиправительственный протест 17.05.2020, 18:16

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Ветераны войн требовали отставки премьера, президента и спикера парламента Молдовы.

В центре Кишинева состоялся протест ветеранов войн, которые требовали отставки премьера, президента и спикера парламента. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

В акции приняли участие несколько сотен человек. Сначала митинг проходил на центральной площади столицы, затем ветераны приднестровского конфликта отправились маршем к зданию администрации президента и парламента. Они скандировали: "Долой Додона!", "Долой парламент" и "Долой мафию!".

Протестующие требовали отставки всего руководства страны. Кроме того, они выдвинули ряд других требований.

Как сказал заместитель главы инспектората общественного порядка полиции Кишинева Алексей Гросу, организаторы нарушили требование закона: во время эпидемии нельзя собираться группами более 50 человек. Он также добавил, что организаторы не предоставили правоохранительным органам списки участников акции. Гросу отметил, что полиция задокументирует случаи несоблюдения социальной дистанции один метр. Размер штрафа за такие нарушения составляет 25 тыс. леев.

Тот факт, что на протест 17 мая пришло мало людей, организаторы объяснили тем, что власть оказывала давление на ветеранов. По словам участников акции, полиция препятствовала выезду из регионов машин с людьми, которые хотели принять участие в акции протеста.