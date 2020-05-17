«Днем приезжают медики, проверяют состояние пациентов, а ночью их увозят»
- 17.05.2020, 19:10
В Минске обнаружили несколько новых очагов заражения коронавирусом.
Несколько очагов заражения Covid-19 обнаружены в домах на улице Нестерова в Минске.
- Днем приезжают медики, проверяют состояние пациентов, а ночью увозят, - пишет телеграм-каналу «Баста» очевидец, который прислал фото.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.