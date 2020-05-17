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«Днем приезжают медики, проверяют состояние пациентов, а ночью их увозят»

  • 17.05.2020, 19:10
«Днем приезжают медики, проверяют состояние пациентов, а ночью их увозят»

В Минске обнаружили несколько новых очагов заражения коронавирусом.

Несколько очагов заражения Covid-19 обнаружены в домах на улице Нестерова в Минске.

- Днем приезжают медики, проверяют состояние пациентов, а ночью увозят, - пишет телеграм-каналу «Баста» очевидец, который прислал фото.

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