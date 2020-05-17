В России число инфицированных коронавирусом превысило 281 тысячу человек 3 17.05.2020, 19:34

Только за последние сутки в РФ выявлено 9709 новых случаев COVID-19.

По данным на воскресенье, 17 мая, за последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает «Настоящее время».

Коронавирусная инфекция признана причиной смерти 94 человек за последние сутки. За весь период эпидемии в России умер 2631 человек.

Всего число инфицированных превысило 281 тысячу (это второе место в мире), выздоровели, по официальным данным, более 67 тысяч человек.

Газета Financial Times 13 мая выпустила материал о том, что настоящее число умерших от COVID-19 в России может быть на 70% больше официально озвученных данных.

В тот же день власти Москвы заявили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом случились из-за "явных альтернативных причин", в том числе из-за инфарктов, инсультов, раковых опухолей, лейкозов и других заболеваний.