Видеофакт: В Минске врачи ездят к пациентам с Covid-19 на маршрутных такси «Полоцкий экспресс» 4 17.05.2020, 20:47

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«Скорых» уже не хватает?

В Минске врачи ездят к пациентам, у которых подозревают заражение Covid-19 на маршрутных такси «Полоцкий экспресс», пишет телеграм-канал «Баста».

На улице Нестерова в Минске подписчик телеграм-канала снял вот такое видео:

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