Видеофакт: В Минске врачи ездят к пациентам с Covid-19 на маршрутных такси «Полоцкий экспресс»4
- 17.05.2020, 20:47
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«Скорых» уже не хватает?
В Минске врачи ездят к пациентам, у которых подозревают заражение Covid-19 на маршрутных такси «Полоцкий экспресс», пишет телеграм-канал «Баста».
На улице Нестерова в Минске подписчик телеграм-канала снял вот такое видео:
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