Эстонские власти запретили полеты в Беларусь из страны 2 17.05.2020, 21:00

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Это связано с высоким риском заражения коронавирусом.

Сегодня министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас подписал распоряжение, согласно которому с завтрашнего дня нельзя летать из Эстонии в страны с высоким риском коронавируса, такие как Великобритания, Швеция, Бельгия, Дания, Турция, Беларусь и Россия, сообщает Postimees.

Министерство ежедневно анализирует эпидемиологическую ситуацию в странах назначения и открывает маршруты или ограничивает их открытие в соответствии с распространением вируса.

Ограничение стран назначения, установленное сегодня министром, будет действовать с 18 мая по 7 июня, после чего Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с Департаментом здоровья оценят дальнейшую необходимость ограничения.

В виде исключения ограничение между Минском и Таллинном действует с 24 мая, так как ожидается, что люди вернутся домой через Минск до 23 мая.