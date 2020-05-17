В Дагестане от «внебольничной пневмонии» умерло более 650 человек 1 17.05.2020, 21:13

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В том числе более 40 врачей.

Министр здравоохранения Дагестана заявил, что в стране по состоянию на 17 мая от "внебольничной пневмонии" умерло более 650 человек, в том числе более 40 врачей. Об этом Джамалудин Гаджиибрагимов рассказал в интервью блогеру Руслану Курбанову. Оно размещено в инстаграме, передает svoboda.org.

По словам министра, "внебольничной пневмонией" в Дагестане по состоянию на 17 мая болеет более 12 тысяч человек.

По официальным данным, которые приводит в частности Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, в республике было выявлены только 3280 случаев инфицирования коронавирусом и 27 умерших. То есть официальное число всех умерших от COVID-19 меньше, чем число одних только медиков, умерших от "внебольничной пневмонии".

При этом министр подтвердил, что минздрав республики потенциально считает все внебольничные пневмонии коронавирусной инфекцией "и по ним работаем как с ковидными пациентами".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поняла слова министра вполне определённо, написав в соцсетях, что в Дагестане "от коронавируса погибли сорок врачей". Потом, впрочем, она оговорилась, что об этом пишут дагестанские СМИ, официально информация не подтверждена.

О том, что диагноз "внебольничная пневмония" ставится существенно большему числу людей, чем "коронавирусная инфекция", сообщалось и из других регионов России. В частности, о численности больных внебольничной пневмонией упомянул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов – эти показатели также были на порядок выше той, что указана в статистике подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

По официальным данным, в России от коронавирусной инфекции умерли более 2500 человек – при более 270 тысяч заражённых, то есть процент летальных исходов в разы ниже, чем в большинстве стран мира.

В последние дни ряд СМИ, в том числе Financial Times, New York Times и "Медуза", публиковали материалы об особенностях учёта смертей пациентов с коронавирусом в России, утверждая, что официальная статистика смертей от COVID-19, возможно, не учитывает всех умерших, у кого был выявлен вирус. Российские власти выступили с обвинениями в адрес зарубежных СМИ в распространении недостоверной информации. При этом из разъяснений минздрава следует, что COVID-19 действительно не указывается как причина смерти в тех случаях, когда врачи считают, что основной причиной была другая патология.