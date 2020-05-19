Как читать полную версию «Хартии’97» на iPhone 2 19.05.2020, 12:59

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Не дадим Лукашенко прятать информацию о коронавирусе.

Власти пытаются спрятать правду о реальном количестве зараженных и умерших от коронавируса в стране, усилив блокировку нашего сайта. Простой способ обхода блокировки сайта Charter97.org для владельцев iPhone.

Чтобы всегда читать "Хартию-97", установите на свой iPhone новейшую версию приложения 1.1.1.1. Оно работает как VPN и создает защищенное соединение со своим DNS. Приложение позволяет эффективно скрыть свою активность в интернете от провайдера, а также легко обойти блокировку интернет-ресурсов.

1. Зайдите в Apple App Store и введите в строку поиска: 1.1.1.1. Нажмите на кнопку "Найти". Если вы читаете на мобильном устройстве то можно пройти по этой ссылке на приложение 1.1.1.1 в App Store: https://apps.apple.com/lv/app/1-1-1-1-faster-internet/id1423538627

2. Для начала установки нажмите на иконку GET, а после установки - на кнопку "Открыть" (OPEN).

3. Найдите иконку 1.1.1.1 среди установленных на вашем смартфоне приложений и нажмите на нее. Приложение запустится. В окне, которое откроется после запуска, нажмите "Начать".

4. В следующем окне нажмите кнопку "Готово".

5. После этого приложение предложит вам принять политику конфиденциальности. Нажмите кнопку "Принять".

6. После этого приложение предложит вам создать ваш профиль VPN. Нажмите кнопку "Установить профиль», а затем во всплывающем окне подтвердите, нажав на кнопку "Разрешить".

7. После завершения настройки приложения передвиньте ползунок возле слова “Отключено” вправо.

8. Читайте сайт "Хартия’97" в вашем браузере.