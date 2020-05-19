Названа группа людей, невосприимчивая к COVID-19 5 19.05.2020, 19:31

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Такой «иммунитет» достался этим людям большой ценой.

Группа ученых из США и Швейцарии обнаружила, что небольшая группа людей в мире невосприимчива к COVID-19. Дело в том, что они уже переболели другим коронавирусом SARS, также известным как атипичная пневмония, в 2002—2003 годах. Об этом пишет tut.by со ссылкой на журнал Nature.

Коронавирус SARS — это респираторное вирусное заболевание. Первый случай был зарегистрирован в ноябре 2002 года в южном Китае, затем вирус в течение двух месяцев распространился на соседние Гонконг и Вьетнам, а в конце февраля 2003 года — и на другие страны и континенты. Всего было отмечено 8098 случаев в 29 странах, из которых 774 закончились смертельным исходом. Наибольшее число случаев было зафиксировано в Китае, Гонконге, на Тайване, в Сингапуре и Канаде. Последний случай заболевания ТОРС был зафиксирован в июле 2003 года на Тайване.

Новый коронавирус, SARS-CoV-2, хоть и появился недавно, быстро распространился по миру. Так, на утро 19 мая зарегистрировано 4 804 167 случаев заражения, умерли во всем мире 318 527 человек, выздоровели — 1 787 454.

«Усилия по разработке вакцин и терапии имеют первостепенное значение для сдерживания пандемического распространения этого зоонозного вируса», — отмечают авторы публикации в Nature.

Известно, что спайковый (S) гликопротеин SARS-CoV-2 способствует проникновению вируса в клетки хозяина и является основной мишенью нейтрализующих антител. И оказалось, что у людей, которые уже переболели SARS 17 лет назад, в крови есть антитело S309. Оно эффективно нейтрализует псевдовирусы (непатогенные вирусоподобные частицы) SARS-CoV-2 и SARS-CoV, а также «настоящий» вирус SARS-CoV-2 через распознавание того участка S-белка, который непосредственно взаимодействует с клеточными рецепторами.

Так как оба коронавируса имеют идентичные части S-белка, на которые нацелены антитела, то люди, заразившиеся одним коронавирусом, невосприимчивы к другому. Таким образом, если включить в «коктейль антител» и S309, это может стать терапией или средством профилактики нового коронавируса.