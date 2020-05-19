Бунтовавшие на базе «Газпрома» вахтовики начали сбегать 2 19.05.2020, 20:48

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Фото: ГУ МЧС России по РС / ТАСС

Некоторые идут 200 километров пешком до Витима.

Вахтовики, которые оказались заперты в закрытом на карантин из-за коронавируса на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии, начали сбегать. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Подъем».

Работников держат в изоляции с 17 апреля. «Некоторые люди идут 200 километров пешком до Витима. Там есть катер, на котором можно за 6 часов добраться до населенного пункта, где есть железнодорожное сообщение. То есть люди можно сказать с медведями вынуждены ходить из-за бездействия», — рассказал представитель компании «Энергомонтаж СК».

Также работники поделились, что результаты анализов на COVID-19 не соответствуют действительности. Собеседник издания уточнил, что всего было взято три пробы.

С середины апреля на территории месторождения введен карантин из-за очага заражения коронавирусом. Из-за плохих условий проживания и недостатка информации о заболевших рабочие начали бунтовать. В конце месяца власти Якутии пообещали вывезти людей и оказать им медицинскую помощь. В сложившейся ситуации начала разбираться прокуратура.

Чаяндинское месторождение является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири». В общей сложности там работало порядка девяти тысяч сотрудников.