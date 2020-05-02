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Алина Нагорная: Прямо сейчас убивают мою бабушку

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  • 2.05.2020, 8:58
  • 9,368
Алина Нагорная: Прямо сейчас убивают мою бабушку
Фото:euroradio.fm
Алина Нагорная

Шокирующая история об эпидемии коронавируса в белорусских регионах.

Общественная активистка из Слуцка Алина Нагорная рассказала в «Фейсбуке» шокирующую историю:

«26 апреля моей бабушке стало плохо. Ей прописали антибиотики, которые, как известно, не влияют на иммунитет. Тест (на коронавирус - ред.) не был сделан. Плюс ей порекомендовали что-то вроде антигриппина, лимонов и полосканий горла люголем.

Вчера бабушка вызвала «скорую помощь», врачи «скорой» сказали, что завтра утром она может вызвать врача. Сегодня бабушка была доставлена в больницу с двусторонней пневмонией. Тест (на коронавирус - ред.) не был сделан. Ее мужа с высокой температурой, который ее сопровождал, отправили домой. Долго не могли определиться, куда положить бабушку, и очень долго оформляли. Теперь ей делают какие-то уколы, от которых лучше не становится. Уже совсем невозможно разобрать, что она говорит по телефону. Вот такой «ответственный» подход. В итоге бабушку положили в Барановичскую гинекологию.

А пару недель назад ее муж не мог дышать. Бабушка вызвала «скорую», которая не приехала. После звонка милицию приехала машина «скорой помощи» с кислородной подушкой. Врачи сказали, что нужна срочная операция, но они ее не будут делать. Но, благодаря стараниям бабушки, они сдались и что-то сделали. Уже тогда мы узнали, что больницы переполнены, хотя в то время в городе было только 1 или 2 официальных случая (коронавируса - ред.).

Зачем я все это пишу?

Во-первых, я хочу конструктивного совета. Что можно сделать, чтобы помочь бабушке? Конечно, звонить на горячую линии и в больнице. Но что еще?

Во-вторых, я хочу, чтобы люди, которые поддерживают врачей, не забывали о том, что именно врачи скрывают статистику, не проводят тесты, не сообщают истинные диагнозы, скрывают информацию о том, что больницы переполнены, дают антибиотики без диагноза и тем самым способствуют убийствам людей. Да, есть смелые и ответственные врачи, я не спорю. Глядя на публикации в СМИ, их около десятка по всей стране».


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