закрыть
2 мая 2020, суббота, 11:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Найдено мощное природное средство от похмелья

3
  • 2.05.2020, 9:32
  • 5,737
Найдено мощное природное средство от похмелья

Участники эксперимента в Германии пили спиртное в течение четырех часов.

Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга. Об этом сообщает MedicalXpress.

Они провели эксперимент с участием 214 человек в возрасте от 18 до 65 лет, которых разделили на три группы. За 45 минут до употребления спиртного и сразу после добровольцам дали выпить специальный раствор. В первом случае он включал в себя экстракты корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса опунции, гинкго билоба, ивы, магний, калий, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин, тиамин и фолиевую кислоту, а также стевиолгликозиды и инулин. Вторая группа получила добавку без растительных экстрактов, в третья — плацебо.

Участники исследования пили спиртное в течение четырех часов. До и после его употребления, а также спустя 12 часов у них брали анализы крови и мочи и измеряли артериальное давление. У добровольцев также собрали данные об их состоянии на следующий день.

Результаты эксперимента показали, что во всех группах интенсивность симптомов похмелья была разной. Лучше всего себя чувствовали те, кто получил добавку с растительными экстрактами, витаминами и минералами. По сравнению с участниками, принявшими плацебо, у первой группы на 34% уменьшилась головная боль, тошнота — на 42% , чувство безразличия — на 27%, беспокойство — на 41%. Во второй группе не заметили существенных улучшений.

По мнению ученых, такой эффект вызвали содержащиеся в растениях полифенолы и флавоноиды. Какие именно механизмы оказали такое влияние на самочувствие участников, еще предстоит выяснить.

Исследователи заметили, что витамины и минералы сами по себе не помогли людям справиться с похмельем. Это ставит под вопрос мнение, что его симптомы обусловлены обезвоживанием и нарушением электролитного баланса. Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что алкоголь не всегда приводит к значительной потере жидкости в организме.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина