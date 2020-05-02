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Илон Маск одним твитом обвалил акции Tesla на 10%

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  • 2.05.2020, 9:45
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Илон Маск одним твитом обвалил акции Tesla на 10%
Фото: Reuters

Компания стала стоить дегевле на $14 миллиардов из-за семи слов.

Акции производителя электрокаров Tesla потеряли в своей цене более 10% после того, как основатель компании Илон Маск назвал цены на них слишком высокими.

«Акции Tesla слишком дорогие. ИМХО», — заявил Маск.

После этого акции компании на биржах начали падать, подешевев в итоге более чем на 10%, сообщает Financial Times.

Обвал цены на акции в общей сложности снизил цену компании на 14 миллиардов долларов.


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