Илон Маск одним твитом обвалил акции Tesla на 10%4
- 2.05.2020, 9:45
- 4,846
Компания стала стоить дегевле на $14 миллиардов из-за семи слов.
Акции производителя электрокаров Tesla потеряли в своей цене более 10% после того, как основатель компании Илон Маск назвал цены на них слишком высокими.
«Акции Tesla слишком дорогие. ИМХО», — заявил Маск.
Tesla stock price is too high imo— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020
После этого акции компании на биржах начали падать, подешевев в итоге более чем на 10%, сообщает Financial Times.
Обвал цены на акции в общей сложности снизил цену компании на 14 миллиардов долларов.