Илон Маск одним твитом обвалил акции Tesla на 10% 4 2.05.2020, 9:45

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Фото: Reuters

Компания стала стоить дегевле на $14 миллиардов из-за семи слов.

Акции производителя электрокаров Tesla потеряли в своей цене более 10% после того, как основатель компании Илон Маск назвал цены на них слишком высокими.

«Акции Tesla слишком дорогие. ИМХО», — заявил Маск.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

После этого акции компании на биржах начали падать, подешевев в итоге более чем на 10%, сообщает Financial Times.

Обвал цены на акции в общей сложности снизил цену компании на 14 миллиардов долларов.