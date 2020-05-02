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За выходные в Ганцевичскую больницу поступило более 100 больных с подозрением на коронавирус

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  • 2.05.2020, 9:49
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За выходные в Ганцевичскую больницу поступило более 100 больных с подозрением на коронавирус
иллюстрационное фото Reuters

Эпидемия «косит» людей целыми семьями.

За выходные в Ганцевичскую центральную районную больницу поступило более 100 заболевших с подозрением на коронавирус, сообщает телеграм-канал "Баста".

СМИ уже писали о вспышке коронавируса в Ганцевичском районе Брестской области. Местные жители рассказали подробности о распространении заражения.

"В городе Ганцевичи Брестской области за выходные дни поступило в местную больницу больше 100 человек с пневмонией, половина из которых баптисты. Еще до выходных отделения больницы были уже переполнены больными с пневмонией. Школа-интернат, которая находится рядом с больницей, переоборудована под палаты для больных, которые уже начали заполняться.

Люди умирали от пневмонии и в марте, и в апреле. Об этом писала местная газета. В городе есть подтвержденные случаи коронавируса у председателя райпо и сотрудников", - пишет житель Ганцевичей.

"Очаг заражения Covid-19 в деревне Мальковичи Ганцевичского района Брестской области. Болеют семьями, на приёме - большое количество людей. Принимает больных один врач, который, предположительно, сам является контактом первого уровня. Я не говорю уже о младшем медперсонале,который ежедневно контактирует с зараженными!

Изоляции нет. Люди продолжают перемещаться по населенному пункту, думая о том, что у них просто ОРВИ, так как никто им не поясняет, что это серьёзная инфекция. Власти не хотят придавать огласке эту информацию при том, что, как и во многих населённых пунктах, здесь очень много пожилых людей", - сообщает читатель из Ганцевичского района Брестской области.

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