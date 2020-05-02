закрыть
2 мая 2020, суббота, 11:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Искусственный интеллект научился сочинять необычные песни со своими словами и музыкой

  • 2.05.2020, 10:40
Искусственный интеллект научился сочинять необычные песни со своими словами и музыкой

Нейросеть натренировали на разных жанрах.

Разработчики из лаборатории OpenAI представили искусственный интеллект Jukebox, который самостоятельно сочиняет музыку, текст и записывает песни. Как сообщает The Next Web, ИИ натренирован на разных жанрах: он «слушает» определенного музыканта, анализирует слова, а затем имитирует его стиль, пишет knife.media.

Подробнее о Jukebox пишется в блоге OpenAI, там же можно найти и ссылку на все треки, записанные алгоритмами. Как видно по внушительной дискографии, ИИ попробовал себя в фолке, джазе, хип-хопе, инди-роке и других жанрах, включая 22 вида метала. Например, он пел голосом Канье Уэста, Майкла Джексона, Элвиса Пресли, и солиста группы Megadeth.

Всего модель «изучила» 1,2 миллиона песен, в каждой из которых алгоритмы выявили особенности построения музыки и текстов. Получилось, правда, не без нюансов: авторы TechCrunch сравнивают треки с пьяным караоке, слышимым сквозь туман наркотического опьянения, потому что музыкальные жанры иногда меняются на ходу, текст чаще всего не разобрать, а если и разобрать, то можно сломать мозг из-за отсутствия логической связи между словами.

В целом алгоритмы справляются со своей задачей неплохо: в плейлисте из самых удачных песен кантри звучит действительно как кантри.

К сожалению, пока нельзя протестировать Jukebox онлайн, как это было с ботом Talk to Transformer от той же OpenAI, зато на свой риск можно изучить обширное творчество ИИ. По словам разработчиков, песен хватит на 10 дней беспрерывного прослушивания.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина