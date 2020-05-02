Искусственный интеллект научился сочинять необычные песни со своими словами и музыкой 2.05.2020, 10:40

Нейросеть натренировали на разных жанрах.

Разработчики из лаборатории OpenAI представили искусственный интеллект Jukebox, который самостоятельно сочиняет музыку, текст и записывает песни. Как сообщает The Next Web, ИИ натренирован на разных жанрах: он «слушает» определенного музыканта, анализирует слова, а затем имитирует его стиль, пишет knife.media.

Подробнее о Jukebox пишется в блоге OpenAI, там же можно найти и ссылку на все треки, записанные алгоритмами. Как видно по внушительной дискографии, ИИ попробовал себя в фолке, джазе, хип-хопе, инди-роке и других жанрах, включая 22 вида метала. Например, он пел голосом Канье Уэста, Майкла Джексона, Элвиса Пресли, и солиста группы Megadeth.

Всего модель «изучила» 1,2 миллиона песен, в каждой из которых алгоритмы выявили особенности построения музыки и текстов. Получилось, правда, не без нюансов: авторы TechCrunch сравнивают треки с пьяным караоке, слышимым сквозь туман наркотического опьянения, потому что музыкальные жанры иногда меняются на ходу, текст чаще всего не разобрать, а если и разобрать, то можно сломать мозг из-за отсутствия логической связи между словами.

В целом алгоритмы справляются со своей задачей неплохо: в плейлисте из самых удачных песен кантри звучит действительно как кантри.

К сожалению, пока нельзя протестировать Jukebox онлайн, как это было с ботом Talk to Transformer от той же OpenAI, зато на свой риск можно изучить обширное творчество ИИ. По словам разработчиков, песен хватит на 10 дней беспрерывного прослушивания.