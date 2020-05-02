Испанские медики назвали пять новых симптомов коронавируса 2.05.2020, 11:09

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Стало известно, как болезнь проявляется на коже.

Одним из симптомов коронавируса могут быть различные высыпания на коже, приходят к выводу ряд врачей и ученых. Так, исследователи из Испанской академии дерматологии составили классификацию проявлений COVID-19 на коже человека.

Как говорится в публикации в British Journal of Dermatology, в 19% случаев появления кожных симптомов у больных коронавирусом у пациентов появлялись пузыри или покраснения, как при обморожении - чаще на пальцах рук и ног. Чаще такие высыпания были замечены у молодых пациентов с легкой формой болезни.

Также в 19% случаев высыпания на коже у пациентов были похожи на крапивницу и почти всегда (в 92%) вызывали зуд. Такую сыпь наблюдали у тяжелобольных, преимущественно на теле, иногда - на ладонях.

В половине случаев (47%) кожные симптомы проявлялись как пятнисто-папулезная сыпь, похожая на розовый лишай. Порой высыпание сопровождалось пурпурой (капиллярные кровоизлияния в кожу) и чаще вызывало зуд. Симптом свойственен для тяжелобольных пациентов.

В 9% случаев кожные проявления выглядели как пузырьковая сыпь - из мелких волдырей - на теле. В более чем половине случаев сыпь сопровождалась зудом, иногда "пузырьки" наполнялись сукровицей. Такие симптомы чаще наблюдали у пациентов среднего возраста и при относительно тяжелом протекании заболевания.

Реже всего (6%) при проявлении на коже - у пожилых пациентов с тяжелой формой болезни - наблюдался некроз (отмирание ткани) или ливедо (синюшная окраска кожных покровов из-за сосудистой "сеточки").