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Российский трубоукладчик «Академик Черский» подходит к Калининграду

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  • 2.05.2020, 12:24
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Российский трубоукладчик «Академик Черский» подходит к Калининграду

Судно сопровождает военный конвой.

Россия перебросила единственное свое судно-трубоукладчик с Дальнего Востока в Балтийское море. Трубоукладчик концерна "Газпром" "Академик Черский" на полном ходу прошел через исключительную экономическую зону Дании, где остаются недостроенными несколько десятков километров газопровода "Северный поток - 2", и продолжил путь на восток по Балтике в направлении Калининграда, сообщили в субботу, 2 мая, российские СИМ со ссылкой на данные систем контроля передвижения морских судов, передает dw.com.

Рядом с "Академиком Черским" с той же скоростью идет российский спасательный буксир СБ-123, который держит курс на Балтийск в Калининградской области, отмечает "Интерфакс". Краново-монтажное трубоукладочное судно, как ожидается, будет использовано для достройки газопровода "Северный поток - 2", сооружение которого силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США.

"Газпром" обещал завершить строительство газопровода

Зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова в январе заверила, что Россия достроит новый газопровод, готовый уже почти на 94 процента. Министр экономики РФ Александр Новак в конце декабря 2019 года заявлял, что "Северный поток" будет завершен конца 2020 года. "Газпром" в обнародованном на этой неделе отчете сообщил, что "ведется работа по различным вариантам завершения строительства газопровода и его ввода в эксплуатацию".

"Газпром" купил трубоукладчик "Академик Черский" в 2015 году, чтобы стать независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. Судно пришло в Россию в 2017 году и с тех пор проходил модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе. Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.

Санкции США в отношении европейских подрядчиков "Северного потока - 2" вступили в силу в конце декабря. Москва раскритиковала действия США, назвав их попыткой "убрать Россию с энергетического рынка". Евросоюз "решительно отверг" позицию Вашингтона, а Германия расценила санкции как вмешательство в ее внутренние дела, но отказалась от ответных мер. США и ряд стран Европы выступают против "Северного потока - 2", утверждая, что этот газопровод усилит зависимость Европы от поставок топлива из России.


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