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Андрей Войнич: В Беларуси от COVID-19 умирает намного больше людей, чем говорит официальная статистика

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  • 2.05.2020, 12:34
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Андрей Войнич: В Беларуси от COVID-19 умирает намного больше людей, чем говорит официальная статистика
Фото: Reuters

Умершим не ставят диагноз «коронавирусная инфекция».

Активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Войнич в интервью YouTube-каналу New Rush Word рассказал о ситуации с распространением коронавируса в нашей стране. Приводим отрывок из интервью. Полностью разговор с журналистом канала Юрием Гиммельфарбом смотрите в видео.

- Андрей, что вообще сейчас реально происходит в ситуации с коронавирусом в Беларуси?

- Если бы общество не начало бить в набат, и не начало распространять информацию о тех случаях смертей и заболеваний которые пытались скрывать, или вуалировать под какие-то другие заболевания, то Лукашенко бы до сих пор с идиотской улыбкой рассказывал что у нас все хорошо. Информационную блокаду удалось прорвать только благодаря двум вещам: ответственности людей и возможности быстро получать и публиковать данные о распространении харажения. Только благодаря этому Лукашенко перестал говорить все время, что у нас все хорошо, что вируса нет.

Умирает намного больше людей, чем говорит официальная сттистика. Им не ставят диагноз "коронавирусная инфекция", им ставят все что угодно. В основном, конечно, это пневмонии, но смерти могут быть при коронавирусной инфекции и от сердечно сосудистых заболеваний. То есть человек болеет "короной", умирает, но ему не ставят Covid-19, и не попадает в официальную статистику.

- Получается тогда, что по количеству реальных заболевших Республика Беларусь приближается к Великобритании? Я пытаюсь осознать масштаб.

- Вполне может быть, что и к Великобритании. Могу объяснить почему. Посмотрите. что творится в Великобритании и приплюсуйте к этому тот факт, что Великобритания ввела у себя достаточно жесткие карантинные меры. При этом у них высокая заболеваемость, высокая смертность. У нас о карантинных мерах не идет даже и речи. Наоборот, сейчас у нас идет подготовка к параду 9-го мая, совковая лукашенковская пропаганда использует Победу в Великой Отечественной войне и будет использовать до конца, потому что своих побед у них нет. Уже имеются данные о том, что некоторые люди, которые будут участвовать в параде болеют. Даже есть информация о том. что целая женская коробка МВД выведена из строя, потому что у них обнаружен коронавирус. Получается, все из них - контакты первого уровня, потому что они все вместе репетировали, все вместе общались. Есть данные о солдатах-срочниках, которые тоже уже заболели и которые должны были участвовать в репетиции парада. То есть, если пройдет парад, то со всей Беларуси съедутся туда солдаты и они все рискуют своими жизнями.


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