Военные США создали тест, выявляющий носителей COVID-19 до того, как они станут заразными 5 2.05.2020, 14:20

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Тест стал результатом разработок спецуправления Пентагона.

Американские военные разработали тест на выявление COVID-19, который может показать наличие вируса у его носителя до того, как человек окажется способен заражать окружающих.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Разработчики теста надеются, что он позволит выявлять наличие коронавируса уже через 24 часа после заражения, то есть за несколько дней до того, как зараженный сможет передавать вирус дальше, и до того, как у него могут проявиться симптомы заболевания. Это примерно на четыре дня раньше, чем позволяют выявлять имеющиеся тесты, отмечает газета.

По данным The Guardian, этот тест стал результатом разработок Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA), первоначально предназначенных для применения в ходе вооруженного конфликта. С началом пандемии коронавируса исследовательская программа была переориентирована на борьбу с COVID-19.

«Эта разработка позволит в мировых масштабах заполнить пробел с диагностированием [коронавируса — ред.]», — заявил изданию глава лаборатории биотехнологий DARPA доктор Брэд Рингайзен, добавив, что речь идет об «абсолютно инновационном решении».