Ученые выяснили, что кофе может вызывать изменения в ДНК 2 2.05.2020, 15:27

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При этом моделируются полезные для здоровья комбинации.

Ученые из Медицинского центра университета Эразма в Роттердаме доказали, что кофе вызывает эпигенетические изменения в ДНК.

Наблюдается экспрессия генов, происходит активация цепочки, моделируются полезные для здоровья комбинации. Названные изменения обусловливают полезность данного напитка, отмечают специалисты, пишет cursorinfo.co.il.

Исследователи сделали выборку из медицинских карт почти 16 тыс. человек и обнаружили связь, существующую между употреблением кофе и процессами, вызывающими метилирование ДНК. Один из участков цепочки оказался связан с процессом снижения развития ожирения печени.

Вместе с тем отмечена польза названного напитка, подавляющего риск возникновения когнитивных расстройств, то же относится к сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Несколько лет назад на выборке в 400 тыс. человек учёные обнаружили, что если выпивать две чашки кофе в день, что соответствует 200 мг кофеина, то в два раза уменьшается риск развития цирроза печени и преждевременной смерти от него.

Напомним, ранее мы писали, что регулярное употребление кофе связано с более здоровым составом микробиома кишечника, что приводит к снижению риска появления ряда заболеваний.