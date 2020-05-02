Юань рухнул на решении Трампа жестко наказать Китай за пандемию 1 2.05.2020, 15:36

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Китайский юань оформл минимум за два месяца.

Китайский юань резко подешевел на офшорном валютном рынке в пятницу на фоне сообщений о том, что администрация Белого дома готовит меры возмездия за пандемию коронавируса, которая, как считают в Вашингтоне, из локальной вспышки превратилась в катастрофу глобального масштаба по вине китайских властей, скрывавших факты на начальном этапе эпидемии.

С отметки 7,058 за доллар 30 апреля курс китайской валюты спикировал до 7,1225 юаня за доллар 1 мая, оформив минимум за два месяца, передает finanz.ru.

С начала года юань подешевел на 3,5%, растеряв две трети роста, показанного после того, как в сентябре «пушки» торговой войны замолчали, уступив место переговорам, результатом которым стала торговая сделка, подписанная в январе.

Но пандемия Covid-19, который американские власти начали связывать с вирусологическим центром в Ухане, похоже, вновь «плеснет бензина» на остывшие угли противостояния.

По данным The Washington Post, чиновники администрации обсуждают возможность лишить Китай «суверенного иммунитета» в американских судах, что откроет жертвам эпидемии возможность для исков против китайского правительства с требованием компенсации.

Другой мерой, которая осуждалась в ходе частных дискуссий, является списание части американского долга перед Китаем. Пекин держит 1,2 трлн долларов в гособлигациях Штатов и остается крупнейшим кредитором Вашингтона.

С идеей выступили сенаторы республиканцы Марша Блэкберн и Линдси Грэм, автор законопроектов об «адских санкциях» против России. Но сам Трамп предложение, похоже, отверг. На пресс-конференции в Белом доме в четверг он заявил о необходимости поддерживать «незыблемость и важность» доллара как мировой резервной валюты и заверил, что взыскать деньги можно, «не играя в эту игру».

По его словам, наиболее действенным способом будут новые тарифы на китайские товары. «Мы можем это обеспечить другими методами. Мы можем это обеспечить при помощи пошлин», - сказал Трамп.

Дискуссии о том, как наказать Китай, находятся на предварительной стадии, и хотя есть твердая решимость выставить «счет», конкретные меры все еще обсуждаются, говорят источники WaPo.

По данным Bloomberg, Трамп намерен подписать исполнительный указ, запрещающий инвестировать средства государственных пенсионных фондов в китайские акции. Речь идет о сумме около 50 млрд долларов, которая с 2017 года вложена в фонд, состоящий из акций индекса MSCI World. Существенную долю в его портфеле занимают китайские бумаги, и указ Трампа, как ожидается, потребует вывести средства из них.

Китай считает происходящее «политическим фарсом», а требования о выплате компенсации - нелепыми, заявил в интервью NBC News замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

«Не существует никакого международного права, которое поддерживало бы обвинения в адрес страны, которая просто первой сообщила о заболевании», - заявил он, подчеркнув, что Китай «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе.

По словам дипломата, в Пекине «сожалеют», что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая».