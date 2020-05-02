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Исландский стронгмен установил мировой рекорд, подняв штангу весом 501 кг

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  • 2.05.2020, 21:29
  • 2,960
Исландский стронгмен установил мировой рекорд, подняв штангу весом 501 кг

Видеофакт.

2 мая стронгмен из Исландии Хафтор Бьернссон установил мировой рекорд, подняв вне соревнований штангу весом 501 кг до пояса.

Видео разместил YouTube-канал Rogue Fitness.

ESPN отмечал, что новый рекорд, который намеревался установить 31-летний атлет, на один килограмм больше предыдущего, установленного в 2016 году британским стронгменом Эдвардом Холлом. Бьернссон говорил, что если поднимет 501 кг, попробует и 520 кг – в случае, если его Twitch-платформа наберет 200 тыс. поклонников (сейчас их 85 тыс.).


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