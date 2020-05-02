Медсестра Лунинецкой райбольницы: Респираторов невозможно добиться, очки покупаем сами 3 2.05.2020, 22:30

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Фото: media-polesye.by

Каково оно – работать с больными коронавирусом?

Рассказывает media-polesye.by медсестра Лунинецкой райбольницы (ФИО - для редакции).

— Отделение, в котором я работаю, мы, медперсонал, называем между собой «грязной» зоной. Обслуживаем 28 пациентов. Они у нас молодцы, не унывают, мужественно переносят все тягости лечения, да ещё и нас, медиков, психологически поддерживают, хотя понятно, в какой ситуации все мы оказались. В других отделениях также лежат больные коронавирусом. Они тоже входят в эту зону. А остальные отделения мы называем «чистой» зоной.

По приходу на дежурство мы переодеваемся в так называемой «чистой» зоне. Натягиваем на себя комбинезоны. На рабочем месте нельзя даже воды попить – таково требование. На обед ходим по одному в «чистую» зону. Кормят очень хорошо, бесплатно. Спасибо спонсорам и общепиту.

Зарплату должны повысить, но об этом узнаем 10 или 11 мая, когда придёт срок её выплаты. Судя по тому, что нас руководство постоянно упрекает, что мы, дескать, ничего не делаем, хотя свои обязанности выполняем очень добросовестно, понимаем, с каким контингентом работаем, начали сомневаться – а вдруг не повысят, найдут для этого какую-то причину. Многое на такую мысль наталкивает. Но, как говорится, поживём – увидим.

Что касается экипировки, то не скажу, что всё в этом плане идеально. Комбинезоны выдали 56 размера, а мне, допустим, нужен на 7-8 порядков меньше. Респираторов невозможно добиться. Вроде они и есть, насколько мы осведомлены, но не выдают. Очки покупаем сами. Строительные. Бахилы тоже. А нарукавники мне, к примеру, пошила мать. Недавно получили защитные экраны. Это уже хорошо.

Моемся под душем в «чистой» зоне, а затем по улице мокрые идём к себе на рабочие места. Приятного в этом, мягко говоря, мало.