«Болел коронавирусом с лихорадкой, с объемом поражения легких» 2.05.2020, 22:15

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Перенесший коронавирус главврач больницы в Коммунарке рассказал о болезни.

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, который вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19, рассказал, как у него протекало заболевание.

«Достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой, с объемом поражения легких на компьютерной томографии определенным», — сообщил он. Однако, по словам Проценко, его состояние позволило пройти неамбулаторное лечение с той же терапией, которую используют для пациентов медучреждения, передает РБК.

Главврач также сообщил, что одним из характерных симптомов заболевания, о котором не было известно ранее, является резкая потеря обоняния и осязания. «Ну банально — утренний кофе вы перестаете чувствовать как кофе, или там ваш привычный парфюм вы вдруг, использовав, понимаете, что вы его не чувствуете», — заявил Проценко и отметил, что этот симптом проявился и у него — обоняние восстановилось на пятые сутки.

Еще один новый симптом, который обнаружили у пациентов в Коммунарке, — кожные высыпания, в первую очередь на коже кистей и живота, рассказал он накануне.

О том, что у Проценко диагностировали коронавирусную инфекцию, стало известно 31 марта. После этого он изолировался в своем кабинете в больнице, «где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций».