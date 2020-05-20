Новые очаги COVID-19 в Барановичах: болезнь распространяется по всему райцентру

Новые очаги COVID-19 в Барановичах: болезнь распространяется по всему райцентру1
- 20.05.2020, 10:30
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Врачи и жители города сообщили новые данные об эпидемии.
Новые очаги Covid-19 в Барановичах по данным жителей города и врачей. Коронавирус распространяется по всему райцентру, пишет телеграм-канал "Баста!".
Приводим цитаты из писем:
"Барановичи. Скорая помощь приезжала на Тельмана, 177, медики в спецзащите".
"Переулок Совхозный, 14 в Барановичах. Сосед температурит, вызывал на днях скорую".
"Барановичи, переулок Артельный, 14, соседка лет шестидесяти болеет больше недели, высокая температура. Знаю точно что к ней недавно бригада скорой помощи приезжала".
"Улица Жукова 14/3.У меня соседка, молодая девушка, сильно болеет. Не сбивается высокая температура, на днях к ней скорая приехала, все врачи в противочумных костюмах были".
"Переулок Высокий, 4а. Пожилой мужчина с температурой, держится около недели".
"Уборевича, 8. У пациента держится высокая температура".
"50 лет ВЛКСМ, 4. Женщина преклонных годов, пневмония, забрали в кожвен, кстати на последнее свободное место".
"Наконечникова. У пациента одышка и температура, общее ухудшение состояния здоровья".
"Советская, 134. Молодая девушка, температура не спадает несколько дней".
"Федько, 11. У пациента температура не спадает несколько дней".
"Курчатова 3. Пациент пожилого возраста, одышка, температура и боли в груди".
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