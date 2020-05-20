Новые очаги COVID-19 в Барановичах: болезнь распространяется по всему райцентру 1 20.05.2020, 10:30

1,751

Врачи и жители города сообщили новые данные об эпидемии.

Новые очаги Covid-19 в Барановичах по данным жителей города и врачей. Коронавирус распространяется по всему райцентру, пишет телеграм-канал "Баста!".

Приводим цитаты из писем:

"Барановичи. Скорая помощь приезжала на Тельмана, 177, медики в спецзащите".

"Переулок Совхозный, 14 в Барановичах. Сосед температурит, вызывал на днях скорую".

"Барановичи, переулок Артельный, 14, соседка лет шестидесяти болеет больше недели, высокая температура. Знаю точно что к ней недавно бригада скорой помощи приезжала".

"Улица Жукова 14/3.У меня соседка, молодая девушка, сильно болеет. Не сбивается высокая температура, на днях к ней скорая приехала, все врачи в противочумных костюмах были".

"Переулок Высокий, 4а. Пожилой мужчина с температурой, держится около недели".

"Уборевича, 8. У пациента держится высокая температура".

"50 лет ВЛКСМ, 4. Женщина преклонных годов, пневмония, забрали в кожвен, кстати на последнее свободное место".

"Наконечникова. У пациента одышка и температура, общее ухудшение состояния здоровья".

"Советская, 134. Молодая девушка, температура не спадает несколько дней".

"Федько, 11. У пациента температура не спадает несколько дней".

"Курчатова 3. Пациент пожилого возраста, одышка, температура и боли в груди".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.